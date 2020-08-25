Скандального радника Піскуна звільнила Венедіктова — він протримався місяць

Венедіктова та Піскун. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n142940-skandalnogo-radnyka-piskuna-zvilnyla-venediktova-vin-protrymavsya-misyac.html

Ракурс

Ірина Венедіктова, генеральний прокурор, звільнила свого радника та колишнього генпрокурора часів Кучми та Ющенка Святослава Піскуна.

Повідомляється, що таке рішення, вірогідно, було прийнято за вказівкою з Офісу президента. Про це повідомив член комісії, що проводила переатестацію прокурорів, Олександр Лємєнов на своїй сторінці у Facebook.





Піскун розпочав працювати позаштатним радником Ірини Венедіктової 27 липня 2020 року. Він протримався на посаді менш як місяць.

Святослав Піскун — український політичний діяч, тричі генпрокурор та голова Союзу юристів України. Уперше обійняв посаду генпрокурора у 2002 році під час президентства Леоніда Кучми. Також двічі став генпрокурором за президентства Віктора Ющенка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Офісі президента із самого початку виступили проти призначення радником генпрокурора Піскуна. На думку ОП, призначення «старих облич» у вертикалі влади Зеленського — це «неправильне рішення для суспільного здоров’я».

Зі свого боку генпрокурор Венедіктова заявляла, що у людині необхідно цінувати досвід, який був придбаний за десятиліття роботи в тій чи іншій галузі. На її думку, така людина здатна ефективно працювати й користується авторитетом серед колег.