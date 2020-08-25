Причину скасування нормандської зустрічі пояснили у Зеленського. Фото: ТСН

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Зустріч радників лідерів країн «нормандського формату» переноситься.

У п’ятницю, 28 серпня, радники президентів України, Франції, Росії та канцлера Німеччини не зустрінуться в Парижі. Захід переноситься у зв’язку з відрядженням радника президента Франції Еммануеля Бонна. Про це 25 серпня повідомили в офісі Зеленського.

На Банковій наголосили, що про нову дату зустрічі ЗМІ повідомлять додатково.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що нормандська зустріч радників глав чотирьох держав не відбудеться. Зазначалося, що захід, який був запланований на 28 серпня, скасовано через розбіжності за підсумковими документами.

Раніше, 22 серпня, президент Володимир Зеленський заявляв, що радники «нормандської четвірки» зустрінуться 28 серпня. Планувалося, що після цього відбудеться зустріч міністрів, а потім — лідерів країн.