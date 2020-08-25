«Динамо» позеленішало — київський гранд вперше матиме три варіанти форми, фото — Динамо

https://racurs.ua/ua/n142943-dynamo-pozelenishalo-kyyivskyy-grand-vpershe-matyme-try-varianty-formy-foto.html

Ракурс

«Динамо» вперше в історії матиме три комплекти ігрової форми. Столичний клуб презентував абсолютно незвичну для себе версію екіпірування — замість традиційних біло-синіх кольорів вона матиме зелені і чорні.

«Динамо» 26 серпня виклало фото альтернативного варіанту у себе в Фейсбук. У якості моделей для клубних фотографів попрацювали півзахисники Богдан Леднєв, Беньямін Вербич, Сергій Сидочрук, Карлос де Пена і воротар Георгій Бущан.

Натхненний променями чистої енергії, які розрізають ніч. Зустрічайте третій комплект ігрової форми в нейтральних кольорах, які відрізняються від основних кольорів клубу, — повідомив сайт киян.

В «Динамо» не уточнили, у яких випадках футболісти одягатимуть цей ігровий комплект, хоча цілком ймовірно, що гравців столичного гранда можна буде побачити в ньому вже сьогодні під час матчу за Суперкубок України проти «Шахтаря».

Раніше «Ракурс» писав, що «Динамо» презентувало білу домашню форму і синю виїзну. Обидва варіанти розкритикували вболівальники — їм не сподобалися поперечні смужки на футболках.