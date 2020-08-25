Тестировать вакцину от коронавируса взялась Великобритания

Вакцина от коронавируса. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n142955-testirovat-vakcinu-ot-koronavirusa-vzyalas-velikobritaniya.html

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Коронавирус в мире может быть преодолен благодаря вакцинации населения. Британскоо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая занимается производством вакцины от COVID-19, уже начала клинические испытания препарата.

Во время испытаний специалисты будут изучать безопасность препарата для людей и эффективность против инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

В испытаниях новой вакцины примут участие 48 здоровых участников из Великобритании в возрасте от 18 до 55 лет. Первые результаты исследований AstraZeneca планирует получить во второй половине 2020 года.

Сообщается, что AZD7442 является комбинацией двух моноклональных антител, полученных от пациентов с коронавирусом, которые уже выздоравливают. Антитела с увеличенным периодом полувыведения должны обеспечивать защиту от коронавирусной болезни на полгода.

Такая комбинация антител может повысить как эффективность, так и долговечность использования вакцины, а также снизить вероятность устойчивости вируса к препарату.

Напомним, ранее мы сообщали, что 21 июля в России заявили, что разработали вакцину от коронавируса — ее уже согласились производить в Бразилии.

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» вызывает большие сомнения во Всемирной организации здравоохранения. Все результаты исследований хотят перепроверить, чтобы безопасность и эффективность российского препарата была подтверждена.

Также свою вакцину представил Китай — их вакцина использует ослабленный вирус для внедрения генетического материала с SARS-CoV-2 в организм человека.