Тестувати вакцину від коронавірусу взялася Велика Британія

Вакцина від коронавірусу. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142955-testuvaty-vakcynu-vid-koronavirusu-vzyalasya-velyka-brytaniya.html

Ракурс

Коронавірус у світі може бути подоланий завдяки вакцинації населення. Британсько-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca, яка займається виробництвом вакцини від COVID-19, уже розпочала клінічні випробування препарату.

Під час випробувань фахівці будуть вивчати безпечність препарату для людей та ефективність проти інфекції. Про це розповіли в прес-службі компанії.

У випробуваннях нової вакцини візьмуть участь до 48 здорових учасників із Великої Британії віком від 18 до 55 років. Перші результати випробування AstraZeneca планує отримати в другій половині 2020 року.

Повідомляється, що AZD7442 є комбінацією двох моноклональних антитіл, отриманих від пацієнтів із коронавірусом, що вже одужують. Антитіла зі збільшеним періодом напіввиведення має забезпечувати захист від коронавірусної хвороби на півроку.

Така комбінація антитіл може підвищити як ефективність, так і довговічність використання, а також знизити ймовірність стійкості вірусу до вакцини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 21 липня в Росії заявили, що розробили вакцину від коронавірусу — її вже погодились виробляти в Бразилії.

Російська вакцина від COVID-19 «Супутник V» викликає великі сумніви у Всесвітньої організації охорони здоров’я. Усі результати досліджень повинні бути перевірені ще раз, щоб безпеку та ефективність російського препарату було підтверджено.

Також свою вакцину представив Китай — їхня вакцина використовує ослаблений вірус застуди для впровадження генетичного матеріалу з SARS-CoV-2 в організм людини.