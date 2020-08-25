26 августа праздник. Фото: Православие.ру

https://racurs.ua/n142954-26-avgusta-otmechaut-den-pamyati-chudotvorca-tihona-zadonskogo.html

Ракурс

26 августа в Украине почитается память святителя Тихона Задонского — церковного деятеля и богослова 18 века, который считается крупнейшим православным просветителем своего времени.

Также в этот день церковь воспевает Максима Исповедника — христианского монаха, философа и богослова, который известен борьбой против ересей.

Наши предки верили, что в этот день нужно устроить генеральную уборку в сараях и погребах, чтобы подготовить зимние хранилища к холодам.

В народе Тихону молились об умиротворении душ и наблюдали за ветрами. Если они дули тихо — ждали ветра на несколько дней вперед, а если проносились бурей — это предвещало дождливый сентябрь.

В этот день родились:

1451 — Христофор Колумб, мореплаватель и первооткрыватель Америки;

1976 — Земфира Рамазанова, российская певица;

1980 — родился Маколей Калкин, американский киноактер, его оставляли «Одного дома»;

1982 — Анна Герман, польская певица.

Этот день в истории: