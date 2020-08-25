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Ракурс
26 августа праздник. Фото: Православие.ру

26 августа отмечают День памяти чудотворца Тихона Задонского

25 авг 2020, 20:33
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26 августа в Украине почитается память святителя Тихона Задонского — церковного деятеля и богослова 18 века, который считается крупнейшим православным просветителем своего времени.

Также в этот день церковь воспевает Максима Исповедника — христианского монаха, философа и богослова, который известен борьбой против ересей.

Наши предки верили, что в этот день нужно устроить генеральную уборку в сараях и погребах, чтобы подготовить зимние хранилища к холодам.


В народе Тихону молились об умиротворении душ и наблюдали за ветрами. Если они дули тихо — ждали ветра на несколько дней вперед, а если проносились бурей — это предвещало дождливый сентябрь.

В этот день родились:

  • 1451 — Христофор Колумб, мореплаватель и первооткрыватель Америки;
  • 1976 — Земфира Рамазанова, российская певица;
  • 1980 — родился Маколей Калкин, американский киноактер, его оставляли «Одного дома»;
  • 1982 — Анна Герман, польская певица.

Этот день в истории:

  • 1382 — золотоордынский хан Тохтамыш захватил Москву, ограбил и сжег ее, восстановив зависимость земель Московского княжества от Орды;
  • 1498 — Микеланджело получил заказ на создание скульптурной группы для собора святого Петра в Риме. «Пьета», или «Оплакивание Христа», выполненная из цельного блока каррарского мрамора, стала одним из самых знаменитых его творений;
  • 1657 — в Чигирине Гетманом Украины (до совершеннолетия Юрия Хмельницкого) избран Иван Выговский;
  • 1728 — Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, получивший название Берингов пролив;
  • 1945 — Украинская ССР ратифицировала Устав ООН;
  • 1946 — Норма Бейкер подписала контракт с киностудией XX Century Fox. Ее стали звать Мэрилин Монро;
  • 1968 — в США вышел сингл The Beatles «Hey Jude» — первый продукт создан группой фирмы грамзаписи «Apple Records»;
  • 1970 — последнее выступление американского рок-музыканта Джимми Хендрикса.

Источник: Ракурс


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