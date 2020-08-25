«Укрзализныця» ввела военизированную охрану в поездах

Укрзализныця. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n142953-ukrzaliznycya-vvela-voenizirovannuu-ohranu-v-poezdah.html

Ракурс

«Укрзализныця» запустила пилотный проект по охране поездов военизированной охраной сегодня, 25 августа.

На первом этапе сопровождать поезда будут всего 40 человек. Они будут размещены по 10 поездам. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Сообщается, что охрана появится на таких направлениях:

№ 10/9 Мариуполь — Киев;

№ 29/30 Киев — Ужгород;

№ 38/37 Киев — Запорожье;

№ 49/50 Киев — Трускавец;

№ 63/64 Харьков — Киев;

№ 79/80 Днепр — Киев;

№ 92/91 Львов — Киев;

№ 102/101 Киев — Херсон;

№ 106/105 Одесса — Киев;

№ 136/135 Киев — Покровск.

В будущем количество поездов и работников охраны будут увеличены. Министр инфраструктуры пообещал, что все сотрудники военизированной охраны уже обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом.

Он добавил, что в качестве дополнительной меры безопасности в поездах будут продолжать устанавливать камеры видеонаблюдения. Сейчас ими обеспечены уже треть вагонов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в поезде Мариуполь-Киев мужчина ворвался ночью в купе и пытался изнасиловать женщину на глазах у ее ребенка. Позже выяснилось, что он ехал в поезде без билета.