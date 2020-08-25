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Ракурс
Владимир Зеленский. Фото: РБК

Зеленский призвал раввинов помочь «закрыть» Умань от хасидов

25 авг 2020, 19:40
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Владимир Зеленский, президент Украины призвал раввинов не допустить массовых празднований еврейского Нового Года в Умани из-за эпидемии коронавируса.

Глава государства заявил, что такое большое скопление людей повлечет резкий всплеск заболеваемости в Украине, а впоследствии вызовет «коллапс» в других странах. Об этом он рассказал во время встречи с представителями иудейских религиозных организаций Украины.

Зеленский отметил, что понимает важность празднования религиозного праздника для десятков тысяч хасидов, однако из-за коронавируса традиционное проведение мероприятия придется пересмотреть.

Он заявил, что большие скопления людей дает прирост заболеваемости, поэтому массовое празднование Рош ха-Шана создаст коллапс в Украине, а затем в других странах мира.

Президент добавил, что премьер Израиля попросил Украину «закрыть Умань» в этом году, несмотря на то, что на праздник ежегодно приезжает около 8 тыс. верующих.


В свою очередь раввины, которые приняли участие во встрече, отметили, что понимают сложившуюся ситуацию и будут пытаться проинформировать верующих.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава израильской целевой группы по коронавирусу Рони Гамза обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить паломничество хасидов в Умань в этом году.

Источник: Ракурс


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