Одну из самых популярных моделей iPhone снимут с производства

Apple iPhone. Фото: Pixabay

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Ракурс

Компания Apple прекратит производство почти всей линейки смартфонов, выпущенной в 2019 году.

Такое решение приняли для того, чтобы стимулировать покупателей приобретать новую линейку устройств. Об этом сообщает инсайдер под ником iAppleTimes в Twitter.

Как сообщает блогер, уже осенью компания остановит производство и продажу iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, которые сейчас являются флагманами компании. Также «под раздачу» попадет iPhone XR, который был выпущен в 2018 году.

Уточняется, что на рынке останется лишь базовый iPhone 11. Цена на него упадет на 150 долл. и составит 549 долларов.

В 2019 году производитель смартфонов снял с производства iPhone XS и XS Max, которые продержались на рынке всего год. Аналогично компания делала и в 2018 году, когда остановила продажу iPhone X, чтобы стимулировать продажи iPhone XS.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый iPhone все же будет представлен в этом году и гаджет должен появиться на прилавках магазинов, но с задержкой. По предварительным данным, новый смартфон от Apple будет называться iPhone 12 и его презентация должна состояться традиционно в сентябре.