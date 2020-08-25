Одну з найпопулярніших моделей iPhone знімуть з виробництва

Apple iPhone. Фото: Pixabay

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Ракурс

Компанія Apple припинить виробництво майже всієї лінійки смартфонів, що була випущена у 2019 році.

Таке рішення прийняли для того, щоб стимулювати покупців купляти нову лінійку пристроїв. Про це повідомляє інсайдер під ніком iAppleTimes у Twitter.

Як повідомляє блогер, уже восени компанія зупинить виробництво і продаж iPhone 11 Pro та 11 Pro Max, які наразі є флагманами компанії. Також «під роздачу» потрапить iPhone XR, який був випущений у 2018 році.

Уточнюється, що залишиться на ринку лише базовий iPhone 11. Ціна на нього впаде на 150 дол. та становитиме 549 доларів.

У 2019 році виробник смартфонів зняв із виробництва iPhone XS і XS Max, які протрималися на ринку лише рік. Аналогічно компанія робила й у 2018 році, коли зупинила продаж iPhone X, щоб стимулювати продажі iPhone XS.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий iPhone все ж буде презентовано цього року й гаджет повинен з’явитися на прилавках магазинів, але із затримкою. За попередніми даними, новий смартфон від Apple буде називатися iPhone 12 і його презентація повинна відбутися традиційно у вересні.