Прогноз погоди на вересень дав Гідрометцентр. Фото: Атлант Тур

https://racurs.ua/ua/n142950-veresen-bude-teplishym-nij-zazvychay-gidrometcentr-dav-prognoz-pogody-na-misyac.html

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Прогноз погоди на вересень 2020 року дав Укргідрометцентр. Цього року вересень має бути теплішим, ніж зазвичай. Середньомісячна температура місяця становитиме 14−19° тепла (в горах 11−12° тепла), що на 1−2° вище за середні багаторічні значення.

Місячна кількість опадів очікується у межах 35−72 мм, у Карпатах може випасти до 107 мм, що в межах середніх багаторічних значень, повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Вересень буде перехідним місяцем, який ознаменує остаточний кінець літа і початок осені. Буде спостерігатися зниження грозової активності, а середньодобова температура поступово опуститися нижче 15°.

Абсолютний максимум температури повітря у вересні становить 30−39°, в гірських районах — 22−29°. Абсолютний мінімум фіксувався на рівні 1−8° морозу, а на півдні місцями стовпчики термометрів опускалися до 0−4° тепла.

Як правило, заморозки спостерігаються у другій і третій декадах місяця, а в гірських районах і місцями у північних та центральних областях фіксувалися навіть у першій декаді.