Помер від коронавірусу в Чернівцях громадянин Італії

Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142949-pomer-vid-koronavirusu-v-chernivcyah-gromadyanyn-italiyi.html

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Коронавірус в Україні набрав обертів. У Чернівцях від захворювання помер 76-річний громадянин Італії. Іноземця під'єднали до апарату штучної вентиляції легень, проте це не допомогло врятувати його життя.

Чоловік також мав супутні хвороби — кардіосклероз, серцеву недостатність та цукровий діабет. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької обласної державної адміністрації.

Зазначається, що за минулу добу в Чернівецькій області було зафіксовано п’ять смертельних випадків. У всіх померлих були важкі двобічні пневмонії, спричинені коронавірусною інфекцією.

Наголосимо, що Чернівецька область неодноразово ставала лідером за кількістю нових хворих на коронавірус. Станом на 25 серпня в Чернівецькій області коронавірус знайшли в 9 тис. 371 особи. Від хвороби померли 266 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що акторка Олена Кравець, що відома як Оленочка з «Кварталу 95», захворіла на коронавірус. Зйомки нового сезону «Вечірнього кварталу» в столичному Палаці «Україна» почалися без її участі.