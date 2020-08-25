Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

Помер від коронавірусу в Чернівцях громадянин Італії

25 сер 2020, 18:41
999

Коронавірус в Україні набрав обертів. У Чернівцях від захворювання помер 76-річний громадянин Італії. Іноземця під'єднали до апарату штучної вентиляції легень, проте це не допомогло врятувати його життя.

Чоловік також мав супутні хвороби — кардіосклероз, серцеву недостатність та цукровий діабет. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької обласної державної адміністрації.

Зазначається, що за минулу добу в Чернівецькій області було зафіксовано п’ять смертельних випадків. У всіх померлих були важкі двобічні пневмонії, спричинені коронавірусною інфекцією.


Наголосимо, що Чернівецька область неодноразово ставала лідером за кількістю нових хворих на коронавірус. Станом на 25 серпня в Чернівецькій області коронавірус знайшли в 9 тис. 371 особи. Від хвороби померли 266 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що акторка Олена Кравець, що відома як Оленочка з «Кварталу 95», захворіла на коронавірус. Зйомки нового сезону «Вечірнього кварталу» в столичному Палаці «Україна» почалися без її участі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿