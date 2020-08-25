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Карантин у Росії. Фото: Медиакратия

Російському підлітку запропонували надіти на голову мішок замість маски

25 сер 2020, 18:02
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Російська Федерація вирвалася на перші позиції з захворюваності на коронавірус. Через це в країні вирішили оригінально підійти до захисту населення від інфекції.

У зв’язку з карантинними обмеженнями в одному з магазинів Омська, підлітку замість маски запропонували вдіти на голову целофановий пакет із прорізами для вух. Про це повідомляє Росбалт.

Хлопчик намагався відмовити продавчині через страх задихнутися в мішку, проте йому відповіли, що «ще ніхто не задихнувся».

Зазначається, що підліток запропонував співробітниці магазина прикрити одягом рот і ніс, проте на це йому відповіли відмовою, продовжуючи просувати «целофановий захист».


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія не поспішає забезпечувати новим житлом своїх громадян. У зв’язку з цим у сибірському селі Яр, що знаходиться в Тюменській області, багатоквартирний житловий будинок хитається від подиху вітру.

Мешканці будинку лякаються кожного разу, коли стіни їхнього будинку починають трястися через нестійкі конструкції.


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