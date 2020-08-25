Российскому подростку предложили надеть на голову мешок вместо маски

Карантин в России. Фото: Медиакратия

https://racurs.ua/n142948-rossiyskomu-podrostku-predlojili-nadet-na-golovu-meshok-vmesto-maski.html

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Российская Федерация вырвалась на первые позиции по заболеваемости коронавирусом. Из-за этого в стране решили оригинально подойти к защите населения от инфекции.

В связи с карантинными ограничениями в одном из магазинов Омска, подростку вместо маски предложили надеть на голову целлофановый пакет с прорезями под уши. Об этом сообщает Росбалт.

Мальчик пытался отказать продавщице из-за страха задохнуться в мешке, однако ему ответили, что «еще никто не задохнулся».

Отмечается, что подросток предложил сотруднице магазина прикрыть одеждой рот и нос, однако на это ему ответили отказом, продолжая продвигать «целлофановую защиту».

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия не спешит снабжать новым жильем своих граждан. В связи с этим в сибирском селе Яр что находится в Тюменской области, многоквартирный жилой дом шатается от дуновения ветра.

Жители дома пугаются каждый раз, когда стены их дома начинают трястись из-за неустойчивых конструкций.