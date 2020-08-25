Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Карантин в России. Фото: Медиакратия

Российскому подростку предложили надеть на голову мешок вместо маски

25 авг 2020, 18:02
999

Российская Федерация вырвалась на первые позиции по заболеваемости коронавирусом. Из-за этого в стране решили оригинально подойти к защите населения от инфекции.

В связи с карантинными ограничениями в одном из магазинов Омска, подростку вместо маски предложили надеть на голову целлофановый пакет с прорезями под уши. Об этом сообщает Росбалт.

Мальчик пытался отказать продавщице из-за страха задохнуться в мешке, однако ему ответили, что «еще никто не задохнулся».

Отмечается, что подросток предложил сотруднице магазина прикрыть одеждой рот и нос, однако на это ему ответили отказом, продолжая продвигать «целлофановую защиту».


Напомним, ранее мы сообщали, что Россия не спешит снабжать новым жильем своих граждан. В связи с этим в сибирском селе Яр что находится в Тюменской области, многоквартирный жилой дом шатается от дуновения ветра.

Жители дома пугаются каждый раз, когда стены их дома начинают трястись из-за неустойчивых конструкций.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров