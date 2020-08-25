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Елена Кравец подхватила коронавирус. Фото: Днепр час

Елена Кравец из «Квартала» пополнила ряды больных коронавирусом

25 авг 2020, 18:00
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Актриса Елена Кравец, которая известна широкой публике как Леночка из «Квартала», заболела коронавирусом. Съемки нового сезона «Вечернего квартала» в столичном Дворце «Украина» начались без ее участия.

Съемки проходили без зрителей, а съемочная группа соблюдала все карантинные меры предосторожности, сообщает ТСН.

Евгений Кошевой рассказал, что за несколько дней до начала съемок тест показал, что у Кравец коронавирус. У других актеров «Вечернего квартала» тесты показали отрицательный результат.

В новых выпусках «Вечернего квартала» Кравец заменят сразу четыре актрисы из «Женского квартала». Это Ирина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес.


В съемках приняли участие и многие звезды, такие как NK, MONATIK, The Hardkiss, Jerry Heil, DZIDZIO, Оля Цибульская, Олег Кензов и Михаил Поплавский.

Телевизионные версии концерта будут показаны в новом осеннем сезоне на канале «1+1».


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