Коронавирусную униформу Санты показали на фото

Санта-Клаус. Фото: Reuters

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Коронавирус в мире не утихает начиная с зимы. В Великобритании школа Санта-Клаусов заранее начала подготовку к рождественским праздникам.

Радовать детей в этом году будут с соблюдением социальной дистанции и в новых масках с бородой. Об этом сообщает Reuters.





В этом году школы столицы Великобритании по подготовке Санта-Клаусов начали занятия заранее, чтобы лучше подготовиться к праздникам и обезопасить детей от заражения коронавирусом на Рождество.

По словам представителей школ Санта-Клаусов, они хотят сделать общение детей с Сантой не только приятным, а и безопасным событием.





На данный момент уже разработаны красные маски с бородой, которые сочетаются с классическим костюмом Санты. Также теперь при посещении резиденции Санта-Клауса будет соблюдаться социальная дистанция среди посетителей.

Подарки предлагают раздавать с помощью специальных санок. Каждый ребенок сможет потянуть подарок за веревку к себе.





Напомним, ранее мы сообщали, что похожий на Санта-Клауса 65-летний житель Колорадо-Спрингс решил весьма оригинально поздравить горожан с Рождеством.

Дэвид Оливер совершил ограбление банка Academy Bank, но присваивать себе украденные деньги не стал. Мужчина решил устроить «рождественскую акцию щедрости».