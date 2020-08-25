Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Ученые создали первую карту магнитного поля короны Солнца

Первую карту магнитного поля короны Солнца создали ученые

25 авг 2020, 17:27
999

Солнце — довольно «намагниченная» звезда и его магнитное поле играет решающую роль в формировании солнечной атмосферы.

Однако, несмотря на то, что впервые магнитное поле Солнца измерили еще сто лет назад, до сих пор создать его карту не удавалось — мешало слишком яркое излучение дневного светила. Об этом сообщает пресс-служба американской высокогорных обсерватории в Боулдере (штат Колорадо, США).

С помощью коронального многоканального поляриметра (CoMP) — устройства, которое позволяет наблюдать за магнитным полем в солнечной короне, записывая силу и поляризацию света, полученного от короны, международная группа ученых смогла измерить скорость и интенсивность волн, проходящих сквозь корональную плазму.

Более 20 лет назад для диагностики коронального магнитного поля была введена методика под названием корональная сейсмология или магнитосейсмология. Она использует магнитогидродинамические колебания, наблюдаемые в структурах короны Солнца.

Корональные силовые линии магнитного поля Солнца, инфографика: Science

Эти волны могут быть использованы для вывода средних величин магнитного поля в таких структурах. Однако такие волны только время от времени наблюдаются в определенных областях короны, поэтому построить с их помощью всеобъемлющую карту магнитного поля Солнца не удавалось.

Наблюдение за Солнцем в инфракрасном диапазоне позволило выявить связь определенных спектральных линий с плотностью электронов в них. Таким образом, удалось получить глобальную карту плотности электронов солнечной короны.

Применив к этой карте методы магнитосейсмологии, ученые смогли составить карту магнитного поля Солнца.

Это первый раз, когда глобальная карта коронального магнитного поля получена с помощью фактических наблюдений, — отмечают исследователи.

Отмечается, что теперь с помощью этой методики глобальные карты магнитного поля Солнца, которое не является неизменным, можно будет регулярно получать, заполняя этими данным пропущенную часть наблюдений за Солнцем.


Корональные изображения (слева) и соответствующая карта магнитного поля (справа), инфографика: Science

Напомним, недавно ученые установили, сколько гелия содержится в атмосфере Солнца.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров