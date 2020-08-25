Первую карту магнитного поля короны Солнца создали ученые

Ученые создали первую карту магнитного поля короны Солнца

https://racurs.ua/n142945-pervuu-kartu-magnitnogo-polya-korony-solnca-sozdali-uchenye.html

Ракурс

Солнце — довольно «намагниченная» звезда и его магнитное поле играет решающую роль в формировании солнечной атмосферы.

Однако, несмотря на то, что впервые магнитное поле Солнца измерили еще сто лет назад, до сих пор создать его карту не удавалось — мешало слишком яркое излучение дневного светила. Об этом сообщает пресс-служба американской высокогорных обсерватории в Боулдере (штат Колорадо, США).

С помощью коронального многоканального поляриметра (CoMP) — устройства, которое позволяет наблюдать за магнитным полем в солнечной короне, записывая силу и поляризацию света, полученного от короны, международная группа ученых смогла измерить скорость и интенсивность волн, проходящих сквозь корональную плазму.

Более 20 лет назад для диагностики коронального магнитного поля была введена методика под названием корональная сейсмология или магнитосейсмология. Она использует магнитогидродинамические колебания, наблюдаемые в структурах короны Солнца.

Эти волны могут быть использованы для вывода средних величин магнитного поля в таких структурах. Однако такие волны только время от времени наблюдаются в определенных областях короны, поэтому построить с их помощью всеобъемлющую карту магнитного поля Солнца не удавалось.

Наблюдение за Солнцем в инфракрасном диапазоне позволило выявить связь определенных спектральных линий с плотностью электронов в них. Таким образом, удалось получить глобальную карту плотности электронов солнечной короны.

Применив к этой карте методы магнитосейсмологии, ученые смогли составить карту магнитного поля Солнца.

Это первый раз, когда глобальная карта коронального магнитного поля получена с помощью фактических наблюдений, — отмечают исследователи.

Отмечается, что теперь с помощью этой методики глобальные карты магнитного поля Солнца, которое не является неизменным, можно будет регулярно получать, заполняя этими данным пропущенную часть наблюдений за Солнцем.

Напомним, недавно ученые установили, сколько гелия содержится в атмосфере Солнца.