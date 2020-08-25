Першу карту магнітного поля корони Сонця створили учені

Учені створили першу карту магнітного поля корони Сонця

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Сонце — досить «намагнічена» зірка і його магнітне поле відіграє вирішальну роль у формуванні сонячної атмосфери.

Однак, попри те, що вперше магнітне поле Сонця виміряли ще сто років тому, досі створити його карту не вдавалося — заважало надто яскраве випромінювання денного світила. Про це повідомляє прес-служба американської Високогірної обсерваторії у Боулдері (штат Колорадо, США).

За допомогою коронального багатоканального поляриметра (CoMP) — пристрою, який дозволяє спостерігати за магнітним полем в сонячній короні, записуючи силу і поляризацію світла, отриманого від корони, міжнародна група учених змогла виміряти швидкість і інтенсивність хвиль, що проходять крізь корональну плазму.

Понад 20 років тому для діагностики коронального магнітного поля була запроваджена методика під назвою корональна сейсмологія або магнітосейсмологія. Вона використовує магнітогідродинамічні коливання, які спостерігаються у структурах корони Сонця.

Ці хвилі можуть бути використані для виведення середніх величин магнітного поля у таких структурах. Однак такі хвилі лише час від часу спостерігаються в певних областях корони, тому збудувати за їх допомогою всеосяжну карту магнітного поля Сонця не вдавалося.

Спостереження за Сонцем в інфрачервоному діапазоні дозволило виявити зв’язок певних спектральних ліній зі щільністю електронів у них. Таким чином, вдалося отримати глобальну карту щільності електронів сонячної корони.

Застосувавши до цієї карти методи магнітосейсмології, учені змогли скласти карту магнітного поля Сонця.

Це вперше, коли глобальна карта коронального магнітного поля була отримана за допомогою фактичних спостережень, — наголошують дослідники.

Зазначається, що тепер за допомогою цієї методики глобальні карти магнітного поля Сонця, яке не є незмінним, можна буде регулярно отримувати, заповнюючи цими даними пропущену частину спостережень за Сонцем.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, скільки гелію міститься в атмосфері Сонця.