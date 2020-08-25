Коронавірусну уніформу Санти показали на фото

Санта-Клаус. Фото: Reuters

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Коронавірус у світі не вщухає починаючи з зими. У Великобританії школа Санта-Клаусів заздалегідь почала підготовку до різдвяних свят.

Дарувати радість дітям в цьому році будуть з дотриманням соціальної дистанції та у нових масках з бородою. Про це повідомляє Reuters.

Цього року школи столиці Великобританії з підготовки Санта-Клаусів почали заняття заздалегідь, щоб краще підготуватися до свят і убезпечити дітей від зараження коронавірусом на Різдво.

За словами представників шкіл Санта-Клаусів, вони хочуть зробити спілкування дітей з Сантою не тільки приємною, а й безпечною подією.

На цей час вже розроблені червоні маски з бородою, які поєднуються з класичним костюмом Санти. Також при відвідуванні резиденції Санта-Клауса відвідувачів будуть змушувати дотримуватися соціальної дистанції.

Подарунки пропонують роздавати за допомогою спеціальних санок. Кожна дитина зможе потягнути подарунок за мотузку до себе.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що схожий на Санта-Клауса 65-річний житель Колорадо-Спрінгс вирішив вельми оригінально привітати городян з Різдвом.

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