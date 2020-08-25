Олена Кравець із «Кварталу» поповнила лави хворих на коронавірус

Олена Кравець підхопила коронавірус. Фото: Дніпро час

https://racurs.ua/ua/n142947-olena-kravec-iz-kvartalu-popovnyla-lavy-hvoryh-na-koronavirus.html

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Актриса Олена Кравець, яка відома як Оленочка з «Кварталу», захворіла на коронавірус. Зйомки нового сезону «Вечірнього кварталу» в столичному Палаці «Україна» почалися без її участі.

Зйомки проходили без глядачів, а знімальна група дотримувалася усіх карантинних правил безпеки, повідомляє ТСН.

Євген Кошовий розповів, що за кілька днів до початку зйомок тест показав, що у Кравець коронавірус. У інших акторів «Вечірнього кварталу» тести показали негативний результат.

У нових випусках «Вечірнього кварталу» Кравець замінять відразу чотири актриси «Жіночого кварталу». Це Ірина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасія Оруджова і Валерія Товстолес.

У зйомках взяли участь і багато зірок, таких як NK, MONATIK, The Hardkiss, Jerry Heil, DZIDZIO, Оля Цибульська, Олег Кензов та Михайло Поплавський.

Телевізійні версії концерту будуть показані у новому осінньому сезоні на каналі «1+1».