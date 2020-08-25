Умер от коронавируса в Черновцах гражданин Италии

Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

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Коронавирус в Украине набрал обороты. В Черновцах от заболевания умер 76-летний гражданин Италии. Иностранца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но это не помогло спасти его жизнь.

Мужчина также страдал от сопутствующих болезней — кардиосклероз, сердечная недостаточность и сахарный диабет. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

Отмечается, что за минувшие сутки в Черновицкой области было зафиксировано пять смертельных случаев. У всех умерших зафиксировали тяжелые двусторонние пневмонии, вызванные коронавирусной инфекцией.

Отметим, что Черновицкая область неоднократно становилась лидером по количеству новых больных коронавирусом. По состоянию на 25 августа в Черновицкой области коронавирус обнаружили у 9 тыс. 371 человека. От болезни умерли 266 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что актриса Елена Кравец, которая известна как Леночка из «Квартала 95», заболела коронавирусом. Съемки нового сезона «Вечернего квартала» в столичном Дворце «Украина» начались без ее участия.