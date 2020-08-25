Прогноз погоды на сентябрь дал Гидрометцентр. Фото: Атлант Тур

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Ракурс

Прогноз погоды на сентябрь 2020 года дал Укргидрометцентр. В этом году сентябрь должен быть теплее, чем обычно. Среднемесячная температура месяца составит 14−19° тепла (в горах 11−12° тепла), что на 1−2° выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается в пределах 35−72 мм, в Карпатах может выпасть до 107 мм, что в пределах средних многолетних значений, сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Сентябрь будет переходным месяцем, который ознаменует окончательный уход лета и начало осени. Будет наблюдаться снижение грозовой активности, а среднесуточная температура постепенно опустится ниже 15°.

Абсолютный максимум температуры воздуха в сентябре составляет 30−39°, в горных районах — 22−29°. Абсолютный минимум фиксировался на уровне 1−8° мороза, а на юге местами столбики термометров опускались до 0−4° тепла.

Как правило, заморозки в воздухе наблюдаются во второй и третьей декадах месяца, а в горных районах и местами в северных и центральных областях фиксировались даже в первой декаде.