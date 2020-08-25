Володимир Зеленський. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n142952-zelenskyy-zaklykav-rabyniv-dopomogty-zakryty-uman-vid-hasydiv.html

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Володимир Зеленський, президент України, закликав рабинів не допустити масових святкувань єврейського Нового Року в Умані через епідемію коронавірусу.

Глава держави заявив, що таке велике скупчення людей спричинить різкий спалах захворюваності в Україні, а згодом викличе «колапс» в інших країнах. Про це він розповів під час зустрічі з представниками юдейських релігійних організацій України.

Зеленський наголосив, що розуміє важливість святкування релігійного свята для десятків тисяч хасидів, проте через коронавірус традиційне проведення заходу доведеться переглянути.

Він заявив, що всі великі скупчення людей дають приріст інфікування, тому масове святкування на Рош га-Шана призведе до колапсу в Україні, а потім в інших країнах світу.

Президент додав, що прем'єр Ізраїлю попросив Україну «закрити Умань» цього року, попри те, що на свято щорічно приїжджає майже 8 тис. вірян.

Зі свого боку рабини, які взяли участь у зустрічі, зазначили, що розуміють ситуацію, яка склалася та намагатимуться донести інформацію до вірян.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що голова ізраїльської цільової групи з коронавірусу Роні Гамзу звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням заборонити цього року паломництво хасидів до Умані.