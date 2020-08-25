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Ракурс
Укразалізниця. Фото: Pixabay

«Укрзалізниця» запровадила воєнізовану охорону у поїздах

25 сер 2020, 19:56
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«Укрзалізниця» запустила пілотний проект з охорони поїздів воєнізованою охороною сьогодні, 25 серпня.

На першому етапі супроводжувати поїзди будуть усього 40 осіб. Вони будуть розміщені у 10 потягах. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Повідомляється, що охорона з’явиться на таких напрямках:

  • № 10/9 Маріуполь — Київ;
  • № 29/30 Київ — Ужгород;
  • № 38/37 Київ — Запоріжжя;
  • № 49/50 Київ — Трускавець;
  • № 63/64 Харків — Київ;
  • № 79/80 Дніпро — Київ;
  • № 92/91 Львів — Київ;
  • № 102/101 Київ — Херсон;
  • № 106/105 Одеса — Київ;
  • № 136/135 Київ — Покровський.

У майбутньому кількість напрямків та працівників охорони збільшать. Міністр інфраструктури пообіцяв, що всі співробітники воєнізованої охорони вже забезпечені спецформою, знаками відмінності та будуть проходити інструктаж перед кожним рейсом.


Він додав, що в поїздах будуть продовжувати встановлювати камери відеоспостереження для додаткової безпеки. Зараз ними забезпечили вже третину вагонів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в потязі Маріуполь-Киів чоловік увірвався вночі в купе й намагався зґвалтувати жінку на очах у її дитини. Пізніше з’ясувалося, що він їхав у поїзді без квитка.

Джерело: Ракурс


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