«Укрзалізниця» запровадила воєнізовану охорону у поїздах

Укразалізниця. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n142953-ukrzaliznycya-zaprovadyla-voienizovanu-ohoronu-u-poyizdah.html

Ракурс

«Укрзалізниця» запустила пілотний проект з охорони поїздів воєнізованою охороною сьогодні, 25 серпня.

На першому етапі супроводжувати поїзди будуть усього 40 осіб. Вони будуть розміщені у 10 потягах. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Повідомляється, що охорона з’явиться на таких напрямках:

№ 10/9 Маріуполь — Київ;

№ 29/30 Київ — Ужгород;

№ 38/37 Київ — Запоріжжя;

№ 49/50 Київ — Трускавець;

№ 63/64 Харків — Київ;

№ 79/80 Дніпро — Київ;

№ 92/91 Львів — Київ;

№ 102/101 Київ — Херсон;

№ 106/105 Одеса — Київ;

№ 136/135 Київ — Покровський.

У майбутньому кількість напрямків та працівників охорони збільшать. Міністр інфраструктури пообіцяв, що всі співробітники воєнізованої охорони вже забезпечені спецформою, знаками відмінності та будуть проходити інструктаж перед кожним рейсом.

Він додав, що в поїздах будуть продовжувати встановлювати камери відеоспостереження для додаткової безпеки. Зараз ними забезпечили вже третину вагонів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в потязі Маріуполь-Киів чоловік увірвався вночі в купе й намагався зґвалтувати жінку на очах у її дитини. Пізніше з’ясувалося, що він їхав у поїзді без квитка.