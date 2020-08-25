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Ракурс
26 серпня свято. Фото: Православие.ру

26 серпня святкують День пам’яті чудотворця Тихона Задонського

25 сер 2020, 20:33
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26 серпня в Україні вшановується пам’ять святителя Тихона Задонського — церковного діяча й богослова 18 століття, який вважається найбільшим православним просвітником свого часу.

Також у цей день церков шанує пам’ять Максима Сповідника — християнського ченця, філософа й богослова, який відомий боротьбою проти єресей.

Наші пращури вірили, що в цей день потрібно влаштувати генеральне прибирання в сараях і погребах, щоби підготувати зимові сховища.


У народі Тихону молилися про умиротворення душі та спостерігали за вітрами. Якщо вони віяли тихо — чекали вітру на кілька днів уперед, а якщо проносилися бурею — це віщувало дощовий вересень.

У цей день народилися:

  • 1451 — Христофор Колумб, мореплавець та першовідкривач Америки;
  • 1976 — Земфіра Рамазанова, російська співачка;
  • 1980 — народився Маколей Калкін, американський кіноактор, його залишали «Одного вдома»;
  • 1982 — Ганна Герман, польська співачка.

Цей день в історії:

  • 1382 — золотоординський хан Тохтамиш захопив Москву, пограбував і спалив її, відновивши залежність земель Московського князівства від Орди;
  • 1498 — Мікеланджело одержав замовлення на створення скульптурної групи для собору святого Петра в Римі. «П'єта», чи «Оплакування Христа», виконана з цільного блоку каррарського мармуру, стала одним із найзнаменитіших його творінь;
  • 1657 — у Чигирині Гетьманом України (до повноліття Юрія Хмельницького) обрано Івана Виговського;
  • 1728 — Вітус Беринг відкрив протоку між Азією й Америкою, що одержала назву Берингова протока;
  • 1945 — Українська РСР ратифікувала Статут ООН;
  • 1946 — Норма Бейкер підписала контракт із кіностудією XX Century Fox. Її стали звати Мерілін Монро;
  • 1968 — у США вийшов сингл The Beatles «Hey Jude» — перший продукт створений групою фірми грамзапису «Apple Records»;
  • 1970 — останній виступ американського рок-музиканта Джимі Гендрікса.

Джерело: Ракурс


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