26 серпня свято. Фото: Православие.ру

https://racurs.ua/ua/n142954-26-serpnya-svyatkuut-den-pam-yati-chudotvorcya-tyhona-zadonskogo.html

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26 серпня в Україні вшановується пам’ять святителя Тихона Задонського — церковного діяча й богослова 18 століття, який вважається найбільшим православним просвітником свого часу.

Також у цей день церков шанує пам’ять Максима Сповідника — християнського ченця, філософа й богослова, який відомий боротьбою проти єресей.

Наші пращури вірили, що в цей день потрібно влаштувати генеральне прибирання в сараях і погребах, щоби підготувати зимові сховища.

У народі Тихону молилися про умиротворення душі та спостерігали за вітрами. Якщо вони віяли тихо — чекали вітру на кілька днів уперед, а якщо проносилися бурею — це віщувало дощовий вересень.

У цей день народилися:

1451 — Христофор Колумб, мореплавець та першовідкривач Америки;

1976 — Земфіра Рамазанова, російська співачка;

1980 — народився Маколей Калкін, американський кіноактор, його залишали «Одного вдома»;

1982 — Ганна Герман, польська співачка.

Цей день в історії: