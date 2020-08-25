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26 серпня свято. Фото: Православие.ру
26 серпня святкують День пам’яті чудотворця Тихона Задонськогоhttps://racurs.ua/ua/n142954-26-serpnya-svyatkuut-den-pam-yati-chudotvorcya-tyhona-zadonskogo.htmlРакурс
26 серпня в Україні вшановується пам’ять святителя Тихона Задонського — церковного діяча й богослова 18 століття, який вважається найбільшим православним просвітником свого часу.
Також у цей день церков шанує пам’ять Максима Сповідника — християнського ченця, філософа й богослова, який відомий боротьбою проти єресей.
Наші пращури вірили, що в цей день потрібно влаштувати генеральне прибирання в сараях і погребах, щоби підготувати зимові сховища.
У народі Тихону молилися про умиротворення душі та спостерігали за вітрами. Якщо вони віяли тихо — чекали вітру на кілька днів уперед, а якщо проносилися бурею — це віщувало дощовий вересень.
У цей день народилися:
- 1451 — Христофор Колумб, мореплавець та першовідкривач Америки;
- 1976 — Земфіра Рамазанова, російська співачка;
- 1980 — народився Маколей Калкін, американський кіноактор, його залишали «Одного вдома»;
- 1982 — Ганна Герман, польська співачка.
Цей день в історії:
- 1382 — золотоординський хан Тохтамиш захопив Москву, пограбував і спалив її, відновивши залежність земель Московського князівства від Орди;
- 1498 — Мікеланджело одержав замовлення на створення скульптурної групи для собору святого Петра в Римі. «П'єта», чи «Оплакування Христа», виконана з цільного блоку каррарського мармуру, стала одним із найзнаменитіших його творінь;
- 1657 — у Чигирині Гетьманом України (до повноліття Юрія Хмельницького) обрано Івана Виговського;
- 1728 — Вітус Беринг відкрив протоку між Азією й Америкою, що одержала назву Берингова протока;
- 1945 — Українська РСР ратифікувала Статут ООН;
- 1946 — Норма Бейкер підписала контракт із кіностудією XX Century Fox. Її стали звати Мерілін Монро;
- 1968 — у США вийшов сингл The Beatles «Hey Jude» — перший продукт створений групою фірми грамзапису «Apple Records»;
- 1970 — останній виступ американського рок-музиканта Джимі Гендрікса.
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