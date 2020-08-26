Земля летит через радиационное облако сверхновой звезды

Земля летит через радиационное облако сверхновой. Фото: Популярная механика

https://racurs.ua/n142977-zemlya-letit-cherez-radiacionnoe-oblako-sverhnovoy.html

Ракурс

Космос вовсе не безопасное место и жители Земли даже не догадываются, что уже на протяжении нескольких десятков тысяч лет наша планета летит через радиационное облако, которое образовалось в результате взрыва массивной звезды. Об этом свидетельствует редкий изотоп железа-60, который ученые находят повсюду на Земле.

Следует уточнить, что полураспад железа-60 составляет 2,62 млн лет, а значит полный распад ядра радиоактивного железа происходит через 15 млн лет. Поэтому оно не могло сохраниться со времен формирования нашей планеты 4,6 млрд лет назад. Значит, изотоп железа-60 попал из космического пространства, сообщает ПМ.

Обнаружены отложения железа-60 на морском дне, которые датируются 2,6 млн лет и 6 млн лет. Ученые считают, что в эти периоды Земля пролетала через остатки сверхновой и «бомбардировалась» радиоактивными элементами.

Но есть и совсем свежие свидетельства появления этой звездной пыли. Железо-60 обнаружили в антарктическом снегу и, по оценкам ученых, оно должно было попасть на Землю за последние 20 лет. Кроме того, несколько лет до этого ученые объявили, что железо-60 было обнаружено в космическом пространстве вокруг Земли в течение 17-летней экспедиции космического корабля Advanced Composition Explorer.

Также большие отложения этого изотопа железа недавно обнаружил австралийский физик-ядерщик Антон Валлнер в глубоководных отложениях. Возраст этих отложений 33 тыс. лет.

В настоящее время Земля движется сквозь так называемое Местное межзвездное облако, состоящее из газа, пыли и плазмы. Если оно было создано в результате взрыва сверхновой, то «дождь» из железа-60 должен быть закономерным явлением. В это облако Земля вошла как раз 33 тыс. лет назад.

Ученые предполагают, что Местное межзвездное облако и предполагаемые фрагменты сверхновой могут быть объектами разной природы. На самом деле, сверхновая могла взорваться давным-давно, а следы, которые мы имеем на Земле — это всего лишь эхо событий далекого прошлого.

Как ранее писал «Ракурс», ученые не могут до конца понять, почему корона Солнца в 200 раз горячее, чем температура поверхности звезды.