РПЦ добралась до папуасов и островитян

РПЦ. Фото: Общая газета

https://racurs.ua/n142976-rpc-dobralas-do-papuasov-i-ostrovityan.html

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Русская православная церковь (РПЦ) решила расширить свое влияние в Азии и на островах, таких как Восточный Тимор и Папуа-Новая Гвинея.

Священный Синод Русской православной церкви постановил включить эти страны в Сингапурскую епархию азиатского экзархата РПЦ, который был учрежден в конце 2018 года в ответ на томос об автокефалии Православной церкви Украины. Об этом сообщают на сайте РПЦ.

Предполагается, что миссия РПЦ на островах может быть следствием потери власти в Украине. Обе океанических страны, где планирует развивать свою деятельность РПЦ, до сих пор не встречали православных миссионеров и по большей части исповедуют западные верования — католицизм и протестантизм.

Восточный Тимор является одной из немногих католических стран в Азии. Католики составляют порядка 98% жителей. Остальные жители предпочитают протестантскую и мусульманскую религии.

Большинство жителей Папуа-Новой Гвинеи также считают себя приверженцами христианства. Сообщается, что согласно переписи 20-летней давности, в стране насчитывалось около четверти — католиков, пятая часть — лютеране. Также в стране есть некоторое количество адвентистов, пятидесятников и англикан.

Многие папуасы совмещают христианскую веру с традиционными верованиями островных жителей.

В азиатский экзархат также были включены Сингапур, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, КНДР, Южная Корея, Лаос, Малайзия, Мьянма, Таиланд и Филиппины.

Напомним, ранее мы сообщали, что митрополит Епифаний, глава Православной церкви Украины (ПЦУ) в годовщину получения томоса об автокефалии призвал православных верующих к единению.

По мнению Епифания, получения томоса стало «утверждением духовной независимости», поэтому его можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины.