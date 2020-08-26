РПЦ дісталася до папуасів і остров’ян

РПЦ. Фото: Общая газета

https://racurs.ua/ua/n142976-rpc-distalasya-do-papuasiv-i-ostrov-yan.html

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Російська православна церква (РПЦ) вирішила розширити свій вплив в Азії та на островах, таких як Східний Тимор і Папуа-Нова Гвінея.

Священний Синод Російської православної церкви постановив включити ці країни в Сінгапурську єпархію азійського екзархату РПЦ, який був заснований наприкінці 2018 року у відповідь на томос про автокефалію Православної церкви України. Про це повідомляють на сайті РПЦ.

Передбачається, що місія РПЦ на островах може бути наслідком втрати влади в Україні. Обидві океанічні країни, де планує розвивати свою діяльність РПЦ, досі не зустрічали православних місіонерів і здебільшого сповідують західні вірування — католицизм і протестантизм.

Східний Тимор є однією з небагатьох католицьких країн в Азії. Католики становлять майже 98% жителів. Решта жителів сповідують протестантську й мусульманську релігію.

Більшість жителів Папуа-Нової Гвінеї також вважають себе прихильниками християнства. Повідомляється, що згідно з переписом 20-річної давнини, у країні налічувалося близько чверті католиків, п’ята частина — лютерани. Також у країні є кілька адвентистів, п’ятидесятників і англікан.

Багато папуасів поєднують християнську віру з традиційними віруваннями острівних жителів.

В азійський екзархат також були включені Сінгапур, В'єтнам, Індонезія, Камбоджа, КНДР, Південна Корея, Лаос, Малайзія, М’янма, Таїланд і Філіппіни.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що митрополит Єпіфаній, глава Православної церкви України (ПЦУ) у річницю отримання томосу про автокефалію закликав православних вірян до єднання.

На думку Єпіфанія, отримання томосу стало «твердженням духовної незалежності», тому його можна порівняти з Актом проголошення незалежності України.