Пам'ятник Героям України прибрали в Харкові

https://racurs.ua/ua/n142975-pam-yatnyk-geroyam-ukrayiny-prybraly-v-harkovi.html

Ракурс

У Харкові під час реконструкції скверу на площі Свободи прибрали пам’ятний знак Героям України. Цей пам’ятник був встановлений в 2014 році за ініціативою волонтерів. Саме вони зібрали на нього гроші і встановили цю 750-кілограмову гранітну плиту в центрі Харкова.

Ця плита повинна була стати початком Алеї Героїв, що загинули на сході країни. Відповідний проект затвердили у профільному департаменті Харківської міськради, проте офіційно рішення не ухвалили. Про це повідомив координатор харківського євромайдану Володимир Чистилин, передає «Укрінформ».

Тому, коли почалася реконструкція скверу, пам’ятник прибрали, адже він є неофіційним. Проте біля пам’ятника всі ці роки проводили різного роду заходи, а люди залишали біля нього квіти.

Волонтери обіцяють зберегти пам’ятний знак, поки влада міста не ухвалить рішення створити Алею Героїв на новому місці — в сквері на вулиці Університетській, біля Успенського собору.

Нагадаємо, раніше в будівлі Центру спеціальних операцій СБУ «Альфа», розташованого на вулиці Велика Васильківська в Києві, були демонтовані емблема, девіз і плита з вибитими на ній прізвищами загиблих співробітників спецслужби.