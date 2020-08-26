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Пам'ятник Героям України прибрали в Харкові

Пам’ятник Героям України прибрали в Харкові

26 сер 2020, 12:22
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У Харкові під час реконструкції скверу на площі Свободи прибрали пам’ятний знак Героям України. Цей пам’ятник був встановлений в 2014 році за ініціативою волонтерів. Саме вони зібрали на нього гроші і встановили цю 750-кілограмову гранітну плиту в центрі Харкова.

Ця плита повинна була стати початком Алеї Героїв, що загинули на сході країни. Відповідний проект затвердили у профільному департаменті Харківської міськради, проте офіційно рішення не ухвалили. Про це повідомив координатор харківського євромайдану Володимир Чистилин, передає «Укрінформ».

Тому, коли почалася реконструкція скверу, пам’ятник прибрали, адже він є неофіційним. Проте біля пам’ятника всі ці роки проводили різного роду заходи, а люди залишали біля нього квіти.


Волонтери обіцяють зберегти пам’ятний знак, поки влада міста не ухвалить рішення створити Алею Героїв на новому місці — в сквері на вулиці Університетській, біля Успенського собору.

Нагадаємо, раніше в будівлі Центру спеціальних операцій СБУ «Альфа», розташованого на вулиці Велика Васильківська в Києві, були демонтовані емблема, девіз і плита з вибитими на ній прізвищами загиблих співробітників спецслужби.


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