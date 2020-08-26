Масштабна пожежа виникла на Канарський островах. Фото: bbci.co.uk

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Пожежа на Канарських островах виникла ще 21 серпня, але станом на 25 серпня значно розширилася.

З острова Ла-Пальма у муніципалітеті Гарафія евакуювали 300 осіб. Крім рятувальників пожежу гасять близько 400 наземних військовослужбовців за підтримки 11 вертольотів і літаків. Вогонь охопив територію площею 1 тис. 200 га, знищив 800 га чагарників та соснового лісу. Про це повідомляє Majorca Daily Bulletin.

Станом на 25 серпня в районі все ще зберігався другий рівень небезпеки. Пожежний персонал продовжує працювати по периметру пожежі і виконувати завдання спостереження. Причини загоряння на островах досі не відомі.

Нагадаємо, вчені з Інституту полярних і морських досліджень імені Альфреда Вегенера в Німеччині дійшли висновків, що глобальне потепління провокує підвищення температури в океанах і може стати причиною зміни напрямків штормів, посух і лісових пожеж.