Масштабный пожар возник на Канарский островах. Фото: bbci.co.uk

https://racurs.ua/n142974-masshtabnyy-pojar-voznik-na-kanarskih-ostrovah-poyavilos-ustrashauschee-video.html

Ракурс

Пожар на Канарских островах возник еще 21 августа, но по состоянию на 25 августа значительно расширился.

С острова Ла-Пальма в муниципалитете Гарафия эвакуировали 300 человек. Кроме спасателей, пожар тушат около 400 наземных военнослужащих при поддержке 11 вертолетов и самолетов. Огонь охватил территорию площадью 1 тыс. 200 га, уничтожил 800 га кустарников и соснового леса. Об этом сообщает Majorca Daily Bulletin.

По состоянию на 25 августа в районе все еще сохранялся второй уровень опасности. Пожарный персонал продолжает работать по периметру пожара и выполнять задачи наблюдения. Причины возгорания на островах до сих пор неизвестны.

Напомним, ученые из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера в Германии пришли к выводу, что глобальное потепление провоцирует повышение температуры в океанах и может стать причиной изменения направлений штормов, засух и лесных пожаров.