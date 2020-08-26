ДТП в Киеве. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n142973-pyanyy-mayor-naehal-na-kursantok-dvum-devushkam-amputirovali-nogi.html

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Пьяное ДТП произошло в Киеве 25 августа. Военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения наехал на трех курсанток, в результате чего у двух девушек ампутировали ноги.



Сейчас они находятся в одном медучреждении, одна из них — на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает «5 канал».







Во время прибытия медиков девушки лежали на асфальте. Одну из них нашли под лестницей, а две другие лежали на месте ДТП. Девушки планировали стать слушательницами военной академии и приехали забрать свою форму. Они планировали учиться на военных медиков. Им всем примерно 23 года.





Трагедия произошла вчера на территории военной части в Киеве. Три студентки медицинской специальности военного вуза приехали забрать форму, а у входа в здание учреждения на них наехал автомобиль. За рулем был пьяный 46-летний майор.

Девушек госпитализировали в тяжелом состоянии с переломами конечностей. Двум из них пришлось ампутировать ногу. Водителя задержали.

Напомним, ранее мы сообщали, что МВД предложило увеличить размеры штрафов за наезды на людей.