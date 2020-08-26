ДТП у Києві. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n142973-p-yanyy-mayor-nayihav-na-kursantok-dvom-divchatam-amputuvaly-nogy.html

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П’яне ДТП відбулося у Києві 25 серпня. Військовослужбовець в стані алкогольного сп’яніння наїхав на трьох курсанток, внаслідок чого у двох дівчат ампутували ноги.



Наразі троє дівчат перебувають в одному медзакладі, одна з них — на штучній вентиляції легень. Про це повідомляє «5 канал».





Під час прибуття медиків дівчата лежали на асфальті. Одна була під сходами, а інші дві — на місці ДТП. Дівчата планували стати слухачками військової академії та приїхали забрати свою форму. Вони планували навчатися на військових медиків. Їм усім приблизно 23 роки.





Трагедія сталася вчора на території військової частини в Києві. Троє студенток медичної спеціальності військового вишу приїхали забрати форму, а біля входу в будівлю закладу на них наїхало авто. За кермом був 46-річний майор напідпитку.

Дівчат госпіталізували в тяжкому стані з переломами кінцівок. Двом із них довелося ампутувати ногу. Водія затримали.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що МВС запропонувало збільшити розміри штрафів за наїзди на людей.