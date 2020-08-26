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ДТП у Києві. Фото: Українська правда

П’яний майор наїхав на курсанток — двом дівчатам ампутували ноги (ФОТО)

26 сер 2020, 11:38
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П’яне ДТП відбулося у Києві 25 серпня. Військовослужбовець в стані алкогольного сп’яніння наїхав на трьох курсанток, внаслідок чого у двох дівчат ампутували ноги.

Наразі троє дівчат перебувають в одному медзакладі, одна з них — на штучній вентиляції легень. Про це повідомляє «5 канал».

Місце трагедії. Фото: ДТП Київ

Під час прибуття медиків дівчата лежали на асфальті. Одна була під сходами, а інші дві — на місці ДТП. Дівчата планували стати слухачками військової академії та приїхали забрати свою форму. Вони планували навчатися на військових медиків. Їм усім приблизно 23 роки.

Місце трагедії. Фото: ДТП Київ

Трагедія сталася вчора на території військової частини в Києві. Троє студенток медичної спеціальності військового вишу приїхали забрати форму, а біля входу в будівлю закладу на них наїхало авто. За кермом був 46-річний майор напідпитку.


Дівчат госпіталізували в тяжкому стані з переломами кінцівок. Двом із них довелося ампутувати ногу. Водія затримали.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що МВС запропонувало збільшити розміри штрафів за наїзди на людей.


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