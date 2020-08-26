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Ракурс
Коронавірус у Києві пішов на спад, але розслаблятися зарано. Фото: Ракурс

Коронавірус у Києві пішов на спад, але розслаблятися зарано

26 сер 2020, 11:36
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Коронавірусом у Києві за останню добу станом на ранок 26 серпня заразилися 95 осіб. Це на 35 випадків менше, ніж було зафіксовано за попередню добу, але все ж рівень епідеміологічної небезпеки в столиці залишається високим. Від початку епідемії у столиці зафіксовано 12 тис. 248 випадків інфікування коронавірусом.

За останню добу до лікарень Києва госпіталізовано 26 хворих, решта перебувають вдома на самоізоляції під контролем медиків, повідомив мер столиці Віталій Кличко в Telegram-каналі.

За останню добу в Києві заразилися:

  • 47 жінок віком від 22 до 85 років;
  • 42 чоловіків віком 19 до 82 років;
  • троє дівчаток віком від п’яти до 17 років та троє хлопчиків віком від шести до 17 років.

Вилікувалися від коронавірусу 54 пацієнта, а всього від початку епідемії перемогли недугу 3 тис. 907 киян.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано у:


  • Дніпровському районі — 23 випадки;
  • Деснянському районі — 13 випадків;
  • Оболонському районі — 12 випадків.

Коронавірусна карта Києва. Фото: Telegram

Як раніше писав «Ракурс», за попередню добу станом на ранок 25 серпня у Києві було підтверджено 130 нових випадків інфікування коронавірусом.

Джерело: Ракурс


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