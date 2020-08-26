Танкер «Делфі» в Одесі знову піднімають. Фото: «Думська»

https://racurs.ua/ua/n142971-tanker-delfi-v-odesi-znovu-pidnimaut-dopomagaut-korabli-rosiyskoyi-kompaniyi-foto-video.html

Ракурс

Танкер «Делфі», який затонув 21 листопада 2019 року, 26 серпня намагаються прибрати з одеського пляжу.

Підйом судна здійснює компанія «Трансшип». З дна навколо танкера витягли валуни, які блокували судно, до борту приварили потужні кріплення для тросів, з танків відкачали сотню тонн піску, загерметизували їх і наповнили повітрям. Про це повідомляє видання «Думська».

Буксири Topaz N і Diamond N тягнуть «Делфі» за металевий трос, щоб вирівняти судно, що лягло на борт. Ці буксири, за даними Реєстру судноплавства України, належать фірмі HENFORD LOGISTICS LIMITED, яка входить до групи компаній «Новороссийский морской торговый порт» з Російської Федерації.

Станом на 10:16 «Делфі» підняли вже на три чверті й над рівнем води виднілася вся палуба.

Нагадаємо, у серпні власник судна «Делфі», яке затонуло в Одесі, відмовився за власний кошт піднімати танкер. Крім того, він хотів заборонити це робити державі — подав позов до суду з вимогою заборонити евакуацію танкера з вод Чорного моря.