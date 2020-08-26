Танкер «Делфи» в Одессе снова поднимают. Фото: «Думская»

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Танкер «Делфи», который затонул 21 ноября 2019 года, 26 августа пытаются убрать с одесского пляжа.

Подъем судна осуществляет компания «Трансшип». Со дна вокруг танкера вытащили валуны, которые блокировали судно, к борту приварили мощные крепления для тросов, из танков откачали сотню тонн песка, загерметизировали их и наполнили воздухом. Об этом сообщает издание «Думская».

Буксиры Topaz N и Diamond N тянут «Делфи» за металлический трос, чтобы выровнять судно, которое легло на борт. Эти буксиры, по данным реестра судоходства Украины, принадлежат фирме HENFORD LOGISTICS LIMITED, которая входит в группу компаний «Новороссийский морской торговый порт» из Российской Федерации.

По состоянию на 10:16 «Делфи» подняли уже на три четверти и над уровнем воды виднелась вся палуба.

Напомним, в августе владелец судна «Делфи», которое затонуло в Одессе, отказался за свой счет поднимать танкер. Кроме того, он хотел запретить это делать государству, подал иск в суд с требованием запретить эвакуацию танкера из вод Черного моря.