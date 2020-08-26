Танкер «Делфи» снова поднимают в Одессе — помогают российские корабли (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n142971-tanker-delfi-v-odesse-snova-podnimaut-pomogaut-korabli-rossiyskoy-kompanii-foto-video.htmlРакурс
Танкер «Делфи», который затонул 21 ноября 2019 года, 26 августа пытаются убрать с одесского пляжа.
Подъем судна осуществляет компания «Трансшип». Со дна вокруг танкера вытащили валуны, которые блокировали судно, к борту приварили мощные крепления для тросов, из танков откачали сотню тонн песка, загерметизировали их и наполнили воздухом. Об этом сообщает издание «Думская».
Буксиры Topaz N и Diamond N тянут «Делфи» за металлический трос, чтобы выровнять судно, которое легло на борт. Эти буксиры, по данным реестра судоходства Украины, принадлежат фирме HENFORD LOGISTICS LIMITED, которая входит в группу компаний «Новороссийский морской торговый порт» из Российской Федерации.
По состоянию на 10:16 «Делфи» подняли уже на три четверти и над уровнем воды виднелась вся палуба.
Напомним, в августе владелец судна «Делфи», которое затонуло в Одессе, отказался за свой счет поднимать танкер. Кроме того, он хотел запретить это делать государству, подал иск в суд с требованием запретить эвакуацию танкера из вод Черного моря.