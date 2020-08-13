Танкер «Делфи» затонул возле Одессы, фото: Максим Куцый

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Танкер «Делфи», который осенью прошлого года в результате сильного шторма сел на мель возле Одессы, могут отбуксировать с пляжа ко Дню Независимости Украины, 24 августа.

Такой срок дали подрядчику. Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил во время брифинга в Харькове, сообщает агентство «РБК-Украина».

В течение двух недель, до Дня Независимости, они должны отогнать этот буксир, который стал уже таким себе временным «символом» на одесском пляже, — сообщил министр.

Он отметил, что владелец судна несколько раз переносил срок, к которому судно должны были убрать с одесского пляжа, однако это не привело ни к каким результатам. Поэтому проблема с танкером была признана событием чрезвычайной ситуации, а соответствующие полномочия — переданы Администрации морских портов Украины.

Теперь убрать танкер с пляжа пытается компания «Краншип», сообщает издание «Думская»

Компания уже закрепила возле танкера плавкран «Атлас 4», который специальным ковшом убирает со дна большие валуны. Также с помощью пожарных насосов началось удаление из трюмов затонувшего судна песка, которого там скопилось более 100 тонн.

Также доставляется место водолазное и сварочное оборудование.

Напомним, Криклий недавно анонсировал «экономную» попытку подъема танкера «Делфи».