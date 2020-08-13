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Танкер «Делфі» затонув біля Одеси, фото: Максим Куций

Танкер «Делфі» знову готуються прибрати — Криклій назвав нову символічну дату (ФОТО)

13 сер 2020, 16:29
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Танкер «Делфі», який восени минулого року внаслідок сильного шторму сів на мілину біля Одеси, можуть відбуксувати з пляжу до Дня Незалежності України, 24 серпня.

Такий термін дали підряднику. Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив під час брифінгу в Харкові, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Протягом двох тижнів, до Дня Незалежності, вони повинні відігнати цей буксир, який став вже таким собі тимчасовим «символом» на одеському пляжі, — повідомив міністр.

Він наголосив, що власник судна кілька разів переносив термін, до якого судно мали прибрати з одеського пляжу, проте це не призвело до жодних результатів. Тож проблему з танкером було визнано надзвичайною ситуацією, а відповідні повноваження — передані Адміністрації морських портів України.

Тепер прибрати танкер з пляжу намагається компанія «Краншип», повідомляє видання «Думская»

Компанія вже закріпила біля танкера плавкран «Атлас 4», який спеціальним ковшем прибирає з дна великі валуни. Також за допомогою пожежних насосів розпочалося видалення з трюмів затонулого судна піску, якого там накопичилося понад 100 тонн.

Також доставляється на місце водолазне та зварювальне устаткування.

Роботи з підготовки до підняття танкера «Делфі», фото: «Думская»

Роботи з підготовки до підняття танкера «Делфі», фото: «Думская»

Роботи з підготовки до підняття танкера «Делфі», фото: «Думская»


Роботи з підготовки до підняття танкера «Делфі», фото: «Думская»

Нагадаємо, Криклій нещодавно анонсував «економну» спробу підйому танкера «Делфі».


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