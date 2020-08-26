Новый банк-банкрот появился в Украине, фото — 1news.com.ua

https://racurs.ua/n142970-novyy-bank-bankrot-poyavilsya-v-ukraine.html

Ракурс

Еще один банк обанкротился в Украине. Банк «Аркада» отнесли к категории неплатежеспособных, а Фонд гарантирования вкладов ввел в учреждении временную администрацию.

Пока «Аркада» будут выводить с рынка, его временно возглавит сотрудник НБУ.

В пресс-релизе фонда сообщают, что на депозиты более 90% вкладчиков банка распространяются гарантии учреждения — у этих лиц вклады в пределах гарантированной суммы (200 тыс. грн). Им предстоит получить после ликвидации «Аркады» 188,5 млн грн.

В фонде отметили, что вкладчикам не нужно подавать заявления или любые дополнительные документы, а информацию о времени и порядке выплат сообщат на сайте фонда и банка.

На брифинге председатель Национального банка Кирилл Шевченко заявил, что временная администрация будет работать в «Аркаде» до 25 сентября.

В прошлом году капитал «Аркады» стал отрицательным, поэтому НБУ признал его несостоятельным. Только за первое полугодие 2020 года убытки банка составили почти 10 млн грн.

По словам главы НБУ, дело «Аркады» на финансовую систему не повлияет, потому что в банковской системе активы «Аркады» составляют менее 1,1%. Вывод банка с рынка не окажет влияния на работу системы в целом.

Печерский районный суд ранее наложил арест на главный офис «Аркады» (площадь более 14 тыс. кв. м) в центре Киева и земельный участок под ним.

Проблемы в банке случились именно из-за потери здания главного офиса и земельного участка. В 2019 году «Аркада» предоставил эту недвижимость в залог по кредиту, привлеченному связанной с банком компанией-застройщиком.

Стоимость здания на улице Ольгинской составила более 620 млн грн — почти 27% всех активов банка. Кредитор из-за несвоевременного обслуживания долга застройщиком переоформил на себя право собственности на это здание, что означало его списание с баланса «Аркады». В результате, отмечают в НБУ, капитал банка упал ниже нормативного уровня и стал отрицательным.