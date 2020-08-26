Новий банк-банкрут з’явився в Україні, фото — 1news.com.ua

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Ще один банк збанкрутів в Україні. Банк «Аркада» віднесли до категорії неплатоспроможних, а Фонд гарантування вкладів запровадив в установі тимчасову адміністрацію.

Доки «Аркаду» виводитимуть з ринку, його тимчасово очолюватиме співробітник НБУ.

В прес-релізі фонду повідомляють, що на депозити понад 90% вкладників банку поширюються гарантії цієї установи — ці особи мають вклади у межах гарантованої суми (200 тис. грн). Їм належить отримати після ліквідації «Аркади» 188,5 млн грн.

У фонді зазначили, що вкладникам не потрібно подавати заяви чи будь-які додаткові документи, а інформацію про час та порядок виплат повідомлять на сайті фонду і банку.

На брифінгу голова Національного банку Кирило Шевченко заявив, що тимчасова адміністрація працюватиме в «Аркаді» до 25 вересня 2020 року.

Минулого року капітал «Аркади» став від'ємним, тому НБУ визнав його неплатоспроможним. Лише за перше півріччя 2020 року збитки банку становлять майже 10 млн грн.

За словами глави НБУ, справа «Аркади» на фінансову систему не вплине, бо у банківській системі активи «Аркади» становлять менше ніж 1,1%, тому виведення банку з ринку не матиме жодного впливу на роботу системи загалом.

Печерський районний суд раніше наклав арешт на головний офіс «Аркади» (площа понад 14 тис. кв. м) у центрі Києва та земельну ділянку під ним.

Проблеми в банку сталися саме через втрату будівлі головного офісу та земельної ділянки. У 2019 році «Аркада» надав цю нерухомість як заставу за кредитом, залученим пов’язаною з банком компанією-забудовником. Вартість будівлі на вулиці Ольгінській становила понад 620 млн грн — майже 27% усіх активів банку. Кредитор через несвоєчасне обслуговування боргу забудовником переоформив на себе право власності на цю будівлю, що означало її списання з балансу «Аркади». У результаті, зазначають в НБУ, капітал банку впав нижче нормативного рівня та став від'ємним.