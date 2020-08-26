Невдачі у розслідуванні справи Шеремета Нацполіція виправдала діями СБУ. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n142969-nevdachi-u-rozsliduvanni-spravy-sheremeta-nacpoliciya-vypravdala-diyamy-sbu.html

Ракурс

Справа про вбивство журналіста Павла Шеремета — одна з найрезонансніших, але розслідування носить затяжний характер. Тепер у Нацполіції заявляють, що Служба безпеки України вилучила і не надала слідчим органам відеозаписи з камер спостереження, на яких видно, як перевдягається жінка-підривник у недобудованому будинку по вулиці Івана Франка у Києві.

Камера спостереження розташована навпроти недобудованого будинку і, за словами її власника, відеозапис був вилучений співробітниками СБУ, заявив в інтерв’ю «1+1» голова Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський.

Слідчі звернулися до власника з проханням надати копію відеозапису, але він заявив, що співробітники СБУ вилучили весь відеореєстратор, а коли повернули, то запису на ньому вже не було.

У Нацполіції стверджують, що СБУ протягом чотирьох років не відповідає на їхні запити про надання відеозапису. Окрім того, на думку поліції, зникли ще декілька відеозаписів.

Слідчі Нацполіції вважають, що на зниклих відеозаписах видно, як перевдягається жінка-підривник і як вона активує вибуховий пристрій, прикріплений до автомобіля, у якому перебував Шеремет.

У СБУ журналістам заявили, що надали Нацполіції усі наявні відеозаписи з місця злочину.

Як раніше писав «Ракурс», суд продовжив запобіжний захід підозрюваним у вбивстві журналіста Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугар. Наступне судове засідання відбудеться 4 вересня. Розглядати справу буде суд присяжних.