Неудачи в расследовании дела Шеремета Нацполиция оправдала действиями СБУ. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n142969-neudachi-v-rassledovanii-dela-sheremeta-nacpoliciya-opravdala-deystviyami-sbu.html

Ракурс

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета — одно из самых резонансных, но расследование носит затяжной характер. Теперь в Нацполиции заявляют, что Служба безопасности Украины изъяла и не предоставила следственным органам видеозаписи камер наблюдения, на которых видно, как переодевается женщина-подрывник в недостроенном доме на улице Ивана Франко в Киеве.

Камера наблюдения расположена напротив недостроенного дома и, по словам ее владельца, видеозапись была изъята сотрудниками СБУ, заявил в интервью «1+1» глава Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский.

Следователи обратились к владельцу с просьбой предоставить копию видеозаписи, но он заявил, что сотрудники СБУ изъяли весь видеорегистратор, а когда вернули, то записи на нем уже не было.

В Нацполиции утверждают, что СБУ на протяжении четырех лет не отвечает на их запросы о предоставлении видеозаписи. Кроме того, по мнению полиции, исчезли еще несколько видеозаписей.

Следователи Нацполиции считают, что на пропавших видеозаписях видно, как переодевается женщина-подрывник и как она приводит в действие взрывное устройство, прикрепленное к автомобилю, в котором находился Шеремет.

В СБУ журналистам заявили, что предоставили в Нацполицию все имеющиеся видеозаписи с места преступления.

Как ранее писал «Ракурс», суд продлил меру пресечения подозреваемым в убийстве журналиста Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь. Следующее судебное заседание состоится 4 сентября. Рассматривать дело будет суд присяжных.