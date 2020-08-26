Масштабные военные учения ВСУ показали на видео

Военные учения. Фото: УНН

https://racurs.ua/n142968-masshtabnye-voennye-ucheniya-vsu-pokazali-na-video.html

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Военные учения противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли в Херсонской области, на одном из полигонов боевой подготовки.

На учениях проверяли мастерство военных в расчетах и ​​приемах ведения противовоздушного боя. Об этом сообщает пресс-служба Командования объединенных сил ВСУ.

Украинские военные испытывали себя в следующих задачах:

марш;

своевременное прибытие в определенный район,

развертывание комплексов;

поиск и условное уничтожение воздушных целей.

Военные пытались действовать нестандартно и избегать шаблонности, совершать непредсказуемые для противника действия. Во время учений украинским военнослужащим пригодился опыт войны на Донбассе.





Сообщается, что проверка боевых расчетов зенитных ракетных комплексов показала, что воздушное пространство юга «находится под надежным контролем объединенных сил ВСУ».

Напомним, ранее мы сообщали, что в Херсонской области прошли учения с участием систем залпового огня «Смерч» и тактических ракетных комплексов «Точка-У». Украинские военные тренировались приводить высокоточное оружие в боевую готовность для поражения целей.