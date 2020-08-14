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Ракурс
Учения «Смерча» и «Точки-У» на Херсонщине попали на фото и видео, фото — ВСУ

Учения «Смерча» и «Точки-У» на Херсонщине попали на фото и видео

14 авг 2020, 15:06
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Военные учения с участием систем залпового огня «Смерч» и тактических ракетных комплексов «Точка-У» провели армейцы в Херсонской области.

Украинские военные тренировались приводить высокоточное оружие в боевую готовность к поражению целей, сообщает Командование объединенных сил ВСУ.

Учения «Смерча» и «Точки-У» на Херсонщине

Военные провели плановые занятия по слаженности расчетов реактивных систем. Учения прошли в условиях, максимально приближенных к боевым.

Учения «Смерча» и «Точки-У» на Херсонщине


Мощное оружие привели в боевую готовность к поражению целей в считанные минуты. Батареи и расчеты быстро осуществили марш, заняли огневые позиции, развернулись и отрабатывали точное наведение на цели. В завершение они оперативно и быстро отошли с позиций и отправились в районы сосредоточения.

Учения «Смерча» и «Точки-У» на Херсонщине

Источник: Ракурс


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