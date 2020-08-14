Навчання «Смерчу» і «Точки-У» на Херсонщині потрапили на фото і відео, фото — ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n142483-navchannya-smerchu-i-tochky-u-na-hersonschyni-potrapyly-na-foto-i-video.html

Ракурс

Навчання за участі систем залпового вогню «Смерч» та тактичних ракетних комплексів «Точка-У» відбулися у Херсонській області.

Українські військові тренувалися приводити високоточну зброю в бойову готовність до поразки цілей, повідомляє Командування об'єднаних сил ЗСУ.

Військові провели планові заняття зі злагодженості розрахунків реактивних систем. Навчання відбулися в умовах, максимально наближених до бойових.

Потужну зброю привели в бойову готовність до ураження цілей за лічені хвилини. Батареї і розрахунки швидко здійснили марш, зайняли вогневі позиції, розгорнулись і відпрацьовували точне наведення на цілі. На завершення вони оперативно і швидко відійшли з позицій та вирушили до районів зосередження.