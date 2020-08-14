Скільки нагородної зброї роздав Аваков за останній рік, розповіли в МВС

Арсен Аваков. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/ua/n142482-skilky-nagorodnoyi-zbroyi-rozdav-avakov-za-ostanniy-rik-rozpovily-v-mvs.html

Ракурс

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, роздав 335 одиниць нагородної вогнепальної зброї за час президентства Володимира Зеленського. З них 242 одиниці були вручені торік, а 93 — в цьому році.

Зазначається, що президент Володимир Зеленський за свою каденцію жодного разу не вручав нагородну зброю попри те, що нагородження зброєю входить до його повноважень. Про це повідомляє «РБК-Україна».

З травня 2019 року і до червня 2020 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив 335 осіб відзнакою «Вогнепальна зброя».

У МВС відмовилися назвати професії і імена нагороджених пістолетами від Арсена Авакова. У відомстві уточнили, що вони є громадянами України, але вести їхній облік заборонено. Також у МВС заявили, що інформації про те, хто отримував нагороду і за що, немає.

У відповідь на запит журналістів в Міноборони повідомили, що згідно з українським законодавством, нагороджувати вогнепалом може тільки президент України.

Сам Арсен Аваков в липні 2016 року публічно заявив, що з березня 2014 року роздав понад 1 тис. 200 одиниць вогнепальної зброї. За його словами, більшість нагород отримали військові, добровольці і правоохоронці.

За інформацією ЗМІ, зброю отримали також майже 100 народних депутатів України. Серед них були Петро Порошенко, Андрій Парубій, Володимир Гройсман, Валерія Гонтарєва, Олександр Турчинов та Сергій Пашинський.

У подарунок від Арсена Авакова отримав штурмову гвинтівку Ігор Коломойський, депутат Олег Ляшко став власником пістолета-кулемета, а колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк отримав кулемет «Максим».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, нагородив поліцейських, які знешкодили особливо небезпечного терориста на Полтавщині. Їм вручили нагородну зброю і подякували за хорошу службу.