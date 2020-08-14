Зарплати Зеленського і Єрмака назвали в Офісі президента. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n142481-zarplaty-zelenskogo-i-iermaka-nazvaly-v-ofisi-prezydenta.html

Ракурс

Зарплати Володимира Зеленського та керівництва Офісу президента за липень назвали в самому офісі Зеленського. Зокрема, глава ОПУ Андрій Єрмак за минулий місяць заробив 43 тис. 665 грн, але після утримання податків на руки він отримав трохи більше 35 тис. грн. У цю суму входить його оклад 13 тис. грн, надбавка «за інтенсивність роботи» — 11 тис. грн, а також «інші виплати», які склали понад 15 тис. грн.

Проте Єрмак отримав за минулий місяць не найбільшу зарплату. Майже вдвічі більше заробила заступник глави Офісу президента, екс-міністр соцполітики Юлія Соколовська. У липні її зарплата склала понад 81 тис. грн, а на руки вона отримала 65 тис. грн. Більша частина цієї суми складалася з «матеріальної допомоги на оздоровлення» — 38 тис. грн. Про це повідомили в Офісі президента, пише «Слово і діло».

Іншим заступникам голови Офісу президента в липні нарахували близько 35 тис. грн, а після утримання податків вони отримали близько 28 тис. грн. Таку зарплату отримали Сергій Трофимов, Юрій Костюк, Кирило Тимошенко, Андрій Смирнов. Трохи більше заробив Роман Машовець — 41 тис. грн (на руки отримав 33 тис. грн).

Зарплата президента України Володимира Зеленського, як завжди, склала 28 тис. грн.

Нагадаємо, в Україні з 1 вересня планують збільшити мінімальну зарплату до 5 тис. грн. Наступного року її планують підвищити до 6 тис. грн, а потім — до 6,5 тис. грн.