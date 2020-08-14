Зарплаты Зеленского и Ермака назвали в Офисе президента. Фото: Главком

https://racurs.ua/n142481-zarplaty-zelenskogo-i-ermaka-nazvali-v-ofise-prezidenta.html

Ракурс

Зарплаты Владимира Зеленского и руководства Офиса президента за июль назвали в самом офисе Зеленского. В частности, глава ОПУ Андрей Ермак за прошлый месяц заработал 43 тыс. 665 грн, но после вычета налогов на руки он получил чуть более 35 тыс. грн. В эту сумму входит его оклад 13 тыс. грн, надбавка «за интенсивность работы» — 11 тыс. грн, а также «другие выплаты», которые составили более 15 тыс. грн.

Однако Ермак получил за прошлый месяц не самую большую зарплату. Почти вдвое больше заработала заместитель главы Офиса президента, экс-министр соцполитики Юлия Соколовская. В июле ее зарплата составила более 81 тыс. грн, а на руки она получила 65 тыс. грн. Большая часть этой суммы состояла из «материальной помощи на оздоровление» — 38 тыс. грн. Об этом сообщили в Офисе президента, пишет «Слово и дело».

Остальным заместителям главы Офиса президента в июле начислили около 35 тыс. грн, а после вычета налогов они получили около 28 тыс. грн. Такую зарплату получили Сергей Трофимов, Юрий Костюк, Кирилл Тимошенко, Андрей Смирнов. Немного больше заработал Роман Машовец — 41 тыс. грн (на руки получил 33 тыс. грн).

Зарплата президента Украины Владимира Зеленского, как всегда, составила 28 тыс. грн.

Напомним, в Украине с 1 сентября планируют увеличить минимальную зарплату до 5 тыс. грн. В следующем году ее планируют повысить до 6 тыс. грн, а потом — до 6,5 тыс. грн.