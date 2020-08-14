Сколько наградного оружия раздал Аваков за последний год, рассказали в МВД

Арсен Аваков. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/n142482-skolko-nagradnogo-orujiya-razdal-avakov-za-posledniy-god-rasskazali-v-mvd.html

Ракурс

Арсен Аваков, министр внутренних дел, раздал 335 единиц наградного огнестрельного оружия за время президентства Владимира Зеленского. Из них 242 единицы были вручены в прошедшем году, а 93 — в этом году.

Отмечается, что президент Владимир Зеленский за свою каденцию ни разу не вручал наградное оружие, несмотря на то, что награждение оружием относится к его полномочиям. Об этом сообщает «РБК-Украина».

С мая 2019 года и до июня 2020 года министр внутренних дел Арсен Аваков наградил 335 человек отличием «Огнестрельное оружие».

В МВД отказались назвать профессии и имена награжденных пистолетами от Арсена Авакова. В ведомстве уточнили, что они являются гражданами Украины, но вести их учет запрещено. Также в МВД заявили, что информации о том, кто получал награду и за что, нет.

В ответ на запрос журналистов в Минобороны сообщили, что согласно украинскому законодательству, награждать огнестрелом может только президент Украины.

Сам Арсен Аваков в июле 2016 года публично заявил, что с марта 2014 года раздал более 1 тыс. 200 единиц огнестрельного оружия. По его словам, большинство наград получили военные, добровольцы и правоохранители.

По информации СМИ, оружие получили также почти 100 народных депутатов Украины. Среди них были Петр Порошенко, Андрей Парубий, Владимир Гройсман, Валерия Гонтарева, Александр Турчинов и Сергей Пашинский.

В подарок от Арсена Авакова получил штурмовую винтовку Игорь Коломойский, депутат Олег Ляшко стал обладателем пистолета-пулемета, а бывший премьер-министр Арсений Яценюк получил пулемет «Максим».

Напомним, ранее мы сообщали, что Арсен Аваков, министр внутренних дел, наградил полицейских, которые обезвредили особо опасного террориста на Полтавщине. Им вручили наградное оружие и поблагодарили за хорошую службу.