В оккупационной администрации Херсонщины Владимира Сальдо растут панические настроения. Фото:

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В окупаційній адміністрації Херсонщини Володимира Сальдо зростають панічні настрої.

Причиною стали регулярні удари українських Сил оборони по логістичних вузлах, мостах в районі Чонгара та Арабатської стрілки, а також постійні атаки дронів на трасі «Новоросія». Через це дуже складно постачати необхідним армію РФ, а безпечних маршрутів для чиновників практично не лишилося. Про це рух опору «АТЕШ» 26 червня повідомив у Telegram.

Зазначається, настрої у кабінетах чиновників окупантів різко погіршилися, бо російська ППО нездатна захистити навіть тилові об'єкти. Так, Генічеськ, який ворог раніше вважав безпечним місцем, тепер регулярно опиняється під ударами ЗСУ, що змушує місцеве керівництво серйозно нервувати за своє життя.

Окупаційна адміністрація обдумує навіть те, щоб згорнути роботу на Херсонщині та втекти до окупованих частин Запорізької області. Як основний напрям для евакуації розглядається Мелітополь, який поки що знаходиться далі від лінії фронту.

Нагадаємо, після українських ударів по поромній інфраструктурі в Керчі і порту «Кавказ» можливості доставки палива через Керченську протоку стали суттєво обмежені. Доволі складна ситуація з логістикою й через материкову окуповану територію України. Як зазначили в «АТЕШ», в так званому оперативному штабі Криму обговорюють варіанти завезення пального на півострів залізницею через Кримський міст. Раніше від цього варіанту логістики росіяни відмовились з міркувань безпеки.